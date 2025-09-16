Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Fed Üyesi Cook'u Görevden Alma Girişimini Reddetti

Haberler

ABD'de Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasına yönelik talebini reddetti. Başkent Washington'daki mahkeme, Fed Yönetim Kurulu üyelerinin yalnızca 'haklı neden' ile görevden alınabileceğini belirterek, Lisa Cook'un görevden alınmadan önce bilgilendirilme ve savunma hakkı olduğunu bildirdi.

Mahkeme, Trump'ın Cook'u görevden almasını engelleyen alt mahkeme kararının durdurulması talebini kabul etmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
