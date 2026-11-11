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Tayland açıklarında Venus 14 tankeri alabora oldu, 6 mürettebat kayboldu

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Tayland açıklarında Venus 14 tankeri alabora oldu, 6 mürettebat kayboldu
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Tayland'ın güneyindeki Chon Buri bölgesi açıklarında Venus 14 isimli petrol tankeri alabora oldu. Yetkililer 6 kişilik mürettebatın kaybolduğunu, petrol sızıntısı riskine karşı tedbir alındığını açıkladı.

TAYLAND'ın güneyindeki Chon Buri bölgesi açıklarında bir petrol tankerinin alabora olduğu bildirildi.

Tayland basını, ülkenin güneyindeki Chon Buri bölgesi açıklarında 'Venus 14' isimli petrol tankerinin alabora olduğunu duyurdu. 6 kişilik mürettebatın kaybolduğunu belirten yetkililer, petrol sızıntısı riskine karşı tedbir alındığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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