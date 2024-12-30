Suriye'de Merkez Bankası'na kadın başkan

eşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni hükümetin şekil kazanmaya başladığı Suriye'de ekonomi yönetimi de kuruluyor.

MERKEZ BANKASI'NA KADIN BAŞKAN

Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki yeni yönetim, Merkez Bankası'nın başına bir kadının atandığını duyurdu. Esad döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Maysaa Sabrine, Merkez Bankası'nın başkanlığına getirildi.

KASADA PARA YOK

Suriye'deki geçiş hükümetinin Başbakanı Muhammed El Beşir, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada hazinenin hiç parası olmadığını söylemişti. Beşir, "Hazinemizde sadece değeri olmayan Suriye lirası var. Hiç dövizimiz yok. Yani mali açıdan çok kötü durumdayız" demişti. HTŞ lideri Ahmed eş-Şara da Batı'dan ülkeye yönelik yaptırımları kaldırmasını istemişti.