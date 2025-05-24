Suriye, ABD'nin Yaptırımları Kaldırma Kararını Destekledi

SURİYE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyetle karşılandığı duyuruldu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyetle karşılandığını belirterek, bu kararı 'ülkedeki insani ve ekonomik acıları hafifletmek için doğru yönde bir hareket' olarak değerlendirdi. Açıklamada, Suriye'nin tüm ülkelere 'karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama' temelinde iş birliği eli uzattığı vurgulandı. Ayrıca, "Gelecek dönemin, devrilen rejimin yok ettiklerini yeniden inşa etme ve Suriye'nin bölge ile dünyadaki normal konumunu geri kazanma dönemi olacağı" kaydedildi.