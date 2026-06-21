Almanya'nın Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder'den Vatandaşlık Yardım Parasında Kesinti Çağrısı

Haber: İlhan BABA

(MÜNİH) - Almanya'nın Bavyera Eyaleti Başbakanı ve koalisyon hükümetin küçük ortağı Hristiyan Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, vatandaşlık yardımı ödemelerinin anayasanın izin verdiği en düşük seviyeye indirilmesini istedi.

Söder, konuya ilişkin açıklamasında, mevcut sosyal yardım sisteminin toplumda adalet duygusunu zedelediğini öne sürdü. Çocuklu ailelere yapılan ödemeler, kira desteği ve diğer sosyal yardımlar birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan toplam tutarın hala çok yüksek olduğunu belirten Söder, bunun toplumun büyük bölümü tarafından adil bulunmadığını söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in, vatandaşlık yardımı için yıllık yaklaşık 50 milyar avroluk harcamanın azaltılması gerektiği yönündeki açıklamalarına destek veren Söder, sosyal yardım reformuna rağmen harcamaların aynı seviyede kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Söder, Ukraynalıların artık vatandaşlık yardımı sistemi kapsamında desteklenmemesi gerektiğini savunurken, sığınmacılar için uygulanan ödeme kartı sisteminin Almanya genelinde zorunlu hale getirilmesini istedi.

Almanya'da 2023 yılında Hartz IV sisteminin yerine yürürlüğe giren vatandaşlık yardımı, son düzenlemelerle daha sıkı kurallara bağlandı. Yaklaşık 5,5 milyon kişinin yararlandığı sistem, 1 Temmuz itibarıyla "Temel Güvence Parası" adını alacak. Yardım miktarında ise değişiklik yapılmayacak. Tek başına yaşayan bir kişi aylık 563 avro almaya devam edecek.

Söder, katma değer vergisinin (KDV) artırılmasına da karşı çıktı. KDV artışının enflasyonu yeniden yükselteceğini ve özellikle düşük ile orta gelirli kesimi olumsuz etkileyeceğini ifade eden Söder, annelik emekliliği uygulamasının kaldırılmasına da karşı çıktı ve çocuk büyüten kadınların desteklenmesinin sosyal adalet açısından önemli olduğunu vurguladı.

Vergi reformuna da değinen Söder, düşük gelirli çalışanların vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirterek, yüksek gelir grubuna yeni vergi artışları getirilmesine karşı olduğunu ifade etti. Söder, en yüksek gelir vergisi oranının artırılmasına ve aileleri destekleyen eş vergilendirme sistemi uygulamasının kaldırılmasına da destek vermediğini söyledi.

Kaynak: ANKA