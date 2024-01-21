Skechers hangi ülkenin? Skechers boykot listesinde var mı, israil malı mı? Skechers nerede üretiliyor?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Skechers markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Zaman zaman gündeme gelen olaylar sebebiyle markaların üretimi ve marka bilgilerinde dair detaylar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Skechers hangi ülkenin? Skechers boykot listesinde var mı, israil malı mı? Skechers nerede üretiliyor? Skechers boykot mu? İşte, detaylar…

SKECHERS HANGİ ÜLKENİN?

Skechers, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çok uluslu ayakkabı ve giyim şirketidir. 1992 yılında Manhattan Beach, California'da Robert Greenberg tarafından kurulan şirket, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ayakkabı markalarından biridir.

SKECHERS BOYKOT LİSTESİNDE VAR MI?

Skechers Amerika Birleşik Devletleri merkezli ve çok uluslu ayakkabı ve giyim şirketi olması nedeniyle İsrail - Filistin savaşı boykot ürünleri arasında yer alıyor.