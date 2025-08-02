Şili'de Bakır Madeninde Göçük: 6 İşçi Hayatını Kaybetti

ŞİLİ'de dünyanın en büyük yer altı bakır madeninde meydana gelen göçükte 6 işçi hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Şili'de, 4.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle dünyanın en büyük yer altı bakır madeni 'El Teniente'de göçük meydana geldiği bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan yetkililer, 6 işçinin hayatını kaybettiğini, 9 işçinin de yaralandığını belirtti.