Şi Cinping APEC Zirvesi'nde Çin'in Ekonomik Politikasını Vurguladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, APEC Zirvesi'nde Asya-Pasifik bölgesinin ekonomik dinamizmini ve Çin'in dışa açılma politikasını savundu. Ekonomik büyüme ve insan refahının artırılması için uluslararası işbirliğinin önemini belirtti.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin Gyeongju kentinde düzenlenen APEC Zirvesi'nde konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin Gyeongju kentinde düzenlenen 32'nci APEC Liderler Gayriresmi Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı. Şi, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği'nin (APEC) kuruluşundan bu yana geçen 36 yıl boyunca Asya-Pasifik bölgesinin küresel açılımda ön saflarda yer aldığını ve dünyanın en dinamik ekonomik bölgesi haline gelmesine büyük katkı sağladığını belirtti. Şi, "APEC'in ekonomik büyümeyi teşvik etme ve insanların refahını artırma yönündeki asıl amacına bağlı kalarak, fırsatları paylaşma ve açılım ile kalkınma yoluyla kazan-kazan sonuçları elde etme ilkesini savunmalıyız. Aynı zamanda kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi ve Asya-Pasifik kader birliği inşasını ilerletmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Şi, Çin'in her zaman dışa açılmayı temel ulusal politika olarak sürdürdüğünü ve somut adımlarla açık bir dünya ekonomisinin oluşumunu teşvik ettiğini söyleyerek, toplam 700 milyardan fazla dolarlık yabancı sermaye çektiklerini ve dış yatırımlarının yıllık ortalama büyüme hızının yüzde 5'in üzerinde olduğunu vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
