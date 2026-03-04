Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın küresel piyasalarda yarattığı dalgalanma Güney Kore'yi de vurdu. Kospi endeksi sert düşüş yaşarken ülkenin para birimi won dolar karşısında yaklaşık 17 yılın en düşük seviyesine geriledi.
ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaş küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açarken, en büyük darbelerden biri Güney Kore'de görüldü.
Ülkenin ana borsa endeksi Kospi bazı günlerde yüzde 12'ye varan düşüş yaşayarak devre kesici uygulanmasına neden oldu.
17 YIL SONRA BİR İLK
Savaşın enerji piyasalarında yarattığı şok ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırırken, Güney Kore'nin para birimi won da dolar karşısında yaklaşık 17 yılın en düşük seviyesine geriledi.
SAVAŞ UZARSA KRİZ DERİNLEŞECEK
Enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Güney Kore ekonomisinin Orta Doğu'daki gelişmelere karşı oldukça hassas olduğu belirtilirken, uzmanlar savaşın uzaması halinde Asya piyasalarında dalgalanmanın devam edebileceği uyarısında bulunuyor.