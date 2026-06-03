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Rusya, Ukrayna'nın St. Petersburg'a İnsansız Hava Saldırıları Düzenlediğini İddia Etti

Rusya, Ukrayna'nın St. Petersburg'a İnsansız Hava Saldırıları Düzenlediğini İddia Etti
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Rusya, Ukrayna'nın St. Petersburg şehrine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Vali Beglov, saldırılarda sivillerin yaralandığını ve altyapının hasar gördüğünü açıkladı.

RUSYA, Ukrayna'nın St. Petersburg şehrine insansız hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın en önemli organizasyonlarından olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış gününde, Ukrayna'nın bölgeye insansız hava saldırıları (İHA) düzenlediğini bildirdi. Beglov, kentin, Kronştad, Kirov ve Krasnoselsk bölgelerindeki altyapılara yönelik Ukrayna'nın (İHA) saldırıları yaptığını belirtti. Bazı sivillerin yaralandığını ve altyapının hasar aldığını aktaran Beglov, İHA'ların saldırı düzenlediği yerlerde yetkililerin çalıştığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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