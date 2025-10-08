Gurbetçilere kötü haber! Cezayı ödemeyen ülkeden çıkamayacak

Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklikle yabancı plakalı araçlar cezasını ödemeden ülkeden çıkamayacak.

Dört bakanlığın ortak hazırladığı 'Yabancı Plakalı Taşıtların Faaliyetlerine Dair 4925 Sayılı Kanun ile 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Verilen İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TAHSİL ESASLARI DÜZENLENDİ

Yabancı plakalı karayolu taşıtları için verilen para cezalarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞLARA İZİN VERİLMEYECEK

Buna göre bu araçlara kesilen cezalar anında elektronik ortama aktarılacak. Gümrük idaresi cezayı ödemeyen araçların yurtdışına çıkışına izin vermeyecek.