Gurbetçilere kötü haber! Cezayı ödemeyen ülkeden çıkamayacak

Gurbetçilere kötü haber! Cezayı ödemeyen ülkeden çıkamayacak
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bugünden itibaren yabancı plakalı araçlar, Türkiye'de yedikleri cezaları ödemeden ülkeden çıkamayacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklikle yabancı plakalı araçlar cezasını ödemeden ülkeden çıkamayacak.

Dört bakanlığın ortak hazırladığı 'Yabancı Plakalı Taşıtların Faaliyetlerine Dair 4925 Sayılı Kanun ile 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Verilen İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TAHSİL ESASLARI DÜZENLENDİ

Yabancı plakalı karayolu taşıtları için verilen para cezalarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞLARA İZİN VERİLMEYECEK

Buna göre bu araçlara kesilen cezalar anında elektronik ortama aktarılacak. Gümrük idaresi cezayı ödemeyen araçların yurtdışına çıkışına izin vermeyecek.

Erdem Aksoy
Yorumlar (13)

Haber YorumlarıTarafsız yorum:

Bi zahmet! Şimdiye kadar çıkabiliyor olmaları da düşündürücü.

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFousouley 34:

çıkılmıyor gümrükde zaten ödetiyorlar

yanıt7
yanıt1
Haber Yorumlarıbekir yapici:

kardesim sadece gurbetciler degil tirlar dahil tüm yabanci plakalar oto yollari köprüleri bedava kullaniyor pul almak isteyende T.C numarasi ve adresi yok diye KGS alamiyordu cünki yabanci plakanin Türkiyede ikamet adresi yok yillardir gümrüklere ödeme sistemi gelecek dendi ama gelmedi suclusu her ülkede cezasini otoyol parasini ödeyen gurbetcimi yoksa 25 yilda sistemi kuramiyanlarmi bi düsünün.

yanıt6
yanıt0
Haber Yorumlarıruhi kara:

Ne yani şimdiye kadar çıkıyorlar mıydı?..

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFousouley 34:

sistemde hepsi kayıtlı gümrükde ödeniyor

yanıt6
yanıt0
Haber Yorumlarıbekir yapici:

aynen kardesim ödemiyor degil ödeyemiyor ayrica sadece gurbetciler degil tirlar dahil tüm yabanci plakanin Türkiyede ikamet adresi olmadigi icin cezadan haberi bile olmuyor suclu ne gurbetci ne yapanci 25 yilda bu ödeme sistemi yerlestiremiyenlerdir .

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıFousouley 34:

ben 5 senedir girip çıkıyorum hemen pos makinesini uzatıyorlar zaten gişede ödemen çıkılmıyordu zaten şuan herhalde resmiyeye dökülmüş

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıwilliam freeman:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
