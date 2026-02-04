Haberler

Putin ile Şi, video konferansta bir araya geldi

Putin ile Şi, video konferansta bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, video konferans yoluyla 2026 yılı hedeflerini ele aldı. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin küresel istikrar üzerindeki rolü vurgulandı ve stratejik iş birliğini derinleştirme kararı alındı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin takvimine göre baharın başlangıcı sayılan günde bir araya gelerek 2026 yılı hedeflerini ele aldı. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin küresel çalkantılar karşısında dengeleyici bir faktör olduğu vurgulandı.

Putin konuşmasında, uluslararası ortamdaki artan gerilime dikkat çekerek, "Moskova ve Pekin'in dış politika koordinasyonu, dünyada önemli bir istikrar faktörü olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi platformlarda Rus-Çin tandemi kilit rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomik verilere de değinen Putin, ikili ticaret hacminin üst üste üçüncü yıl 200 milyar dolar sınırını güvenli bir marjla aştığını belirtti. Putin ayrıca, iki ülke arasında hayata geçirilen vizesiz seyahat uygulamasının insani ve ticari temasları artırdığını söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi ise Putin'e 'sevgili dostum' diye hitap ederek, Çin-Rusya ilişkilerinin yeni bir kalkınma aşamasına girdiğini kaydetti. Şi, "Büyük güçlerin sorumluluğunu üstlenerek, çok kutuplu bir dünya ve daha adil bir küresel yönetim sistemi için birlikte çalışmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

İki lider, 2026 yılının 'İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın 25'inci yıl dönümü olması sebebiyle stratejik iş birliğini derinleştirme kararı aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Zincir marketlerde 'Kampanyalı' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı

Zincir marketlerde "Kampanyalı" satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti

Oğlu ve yeğenini kaybetti ama bin canı kurtardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Kante'yi Fener'e getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

Kante transferi için Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama

MHP'den Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu