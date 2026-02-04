Putin ile Şi, video konferansta bir araya geldi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin takvimine göre baharın başlangıcı sayılan günde bir araya gelerek 2026 yılı hedeflerini ele aldı. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin küresel çalkantılar karşısında dengeleyici bir faktör olduğu vurgulandı.

Putin konuşmasında, uluslararası ortamdaki artan gerilime dikkat çekerek, "Moskova ve Pekin'in dış politika koordinasyonu, dünyada önemli bir istikrar faktörü olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi platformlarda Rus-Çin tandemi kilit rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomik verilere de değinen Putin, ikili ticaret hacminin üst üste üçüncü yıl 200 milyar dolar sınırını güvenli bir marjla aştığını belirtti. Putin ayrıca, iki ülke arasında hayata geçirilen vizesiz seyahat uygulamasının insani ve ticari temasları artırdığını söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi ise Putin'e 'sevgili dostum' diye hitap ederek, Çin-Rusya ilişkilerinin yeni bir kalkınma aşamasına girdiğini kaydetti. Şi, "Büyük güçlerin sorumluluğunu üstlenerek, çok kutuplu bir dünya ve daha adil bir küresel yönetim sistemi için birlikte çalışmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

İki lider, 2026 yılının 'İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın 25'inci yıl dönümü olması sebebiyle stratejik iş birliğini derinleştirme kararı aldı.