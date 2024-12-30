Putin'den Anadolu Efes'e kayyum

Rusya'da 11 fabrikası bulunan Anadolu Efes'e kayyum atandı.

RUSYA'DA ANADOLU EFES'E KAYYUM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilginç bir karara imza attı. Anadolu Efes'in Rusya'daki bira üretim şirketi AB InBev Efes BV'ye kayyum atandı. Şirket geçici olarak "GK Vmeste" adlı bir yapının yönetimine devredildi. Kararla birlikte Anadolu Efes'in borsadaki hisseleri yüzde 10 oranında düştü.

ÜLKENİN EN BÜYÜK 3 BİRA ÜRETİCİSİNDENDİ

AB InBev Efes, Rusya'da 11 bira fabrikası ve 3 malt üretim tesisiyle faaliyet gösteren, ülkenin en büyük 3 bira üreticisinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

SEKTÖR TAMAMEN DEVLET KONTROLÜNE GEÇİYOR

Şirket, 2018 yılında Türk Anadolu Efes ile Belçikalı AB InBev'in ortak girişimi olarak faaliyete geçti. Kayyum kararıyla, uzun süredir yabancı girişimcilerin kontrol ettiği Rus bira sektörünün, bu son büyük aktörünü de yerel denetime alınmış oldu.

RUS HÜKÜMETİ, ANADOLU EFES'İN BAŞVURUSUNU REDDETMİŞTİ

Anadolu Efes, 2023 yılının sonlarından itibaren Belçikalı partnerinin hisselerini satın almak için çeşitli girişimlerde bulundu. Ancak hükümet komisyonu, yaz aylarında önerilen satın alma yapısını onaylamayı reddetti.

2024 yılı sonlarına doğru, Türk ve Belçikalı ortaklar yeni bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre Anadolu Efes, AB InBev'in Rusya'daki hisselerini alacak, AB InBev ise Anadolu Efes'in Ukrayna'daki hisselerini devralacaktı.

2023 yılında AB InBev Efes'in gelirleri yüzde 11,4 artarak 108,6 milyar rubleye ulaşmış, net kar ise 16,7 milyar rubleye yükselmişti. Şirketin bira fabrikaları, 2023 yılında toplam 23,2 milyon hektolitre bira, 527,7 bin hektolitre kvas, elma şarabı ve su üretmişti.