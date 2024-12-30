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Putin'den Anadolu Efes'e kayyum

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anadolu Efes'in Rusya'daki şirketine kayyum atadı. Kararla birlikte Anadolu Efes'in borsadaki hisseleri yüzde 10 düştü.

Rusya'da 11 fabrikası bulunan Anadolu Efes'e kayyum atandı.

RUSYA'DA ANADOLU EFES'E KAYYUM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilginç bir karara imza attı. Anadolu Efes'in Rusya'daki bira üretim şirketi AB InBev Efes BV'ye kayyum atandı. Şirket geçici olarak "GK Vmeste" adlı bir yapının yönetimine devredildi. Kararla birlikte Anadolu Efes'in borsadaki hisseleri yüzde 10 oranında düştü.

ÜLKENİN EN BÜYÜK 3 BİRA ÜRETİCİSİNDENDİ

AB InBev Efes, Rusya'da 11 bira fabrikası ve 3 malt üretim tesisiyle faaliyet gösteren, ülkenin en büyük 3 bira üreticisinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

SEKTÖR TAMAMEN DEVLET KONTROLÜNE GEÇİYOR

Şirket, 2018 yılında Türk Anadolu Efes ile Belçikalı AB InBev'in ortak girişimi olarak faaliyete geçti. Kayyum kararıyla, uzun süredir yabancı girişimcilerin kontrol ettiği Rus bira sektörünün, bu son büyük aktörünü de yerel denetime alınmış oldu.

RUS HÜKÜMETİ, ANADOLU EFES'İN BAŞVURUSUNU REDDETMİŞTİ

Anadolu Efes, 2023 yılının sonlarından itibaren Belçikalı partnerinin hisselerini satın almak için çeşitli girişimlerde bulundu. Ancak hükümet komisyonu, yaz aylarında önerilen satın alma yapısını onaylamayı reddetti.

2024 yılı sonlarına doğru, Türk ve Belçikalı ortaklar yeni bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre Anadolu Efes, AB InBev'in Rusya'daki hisselerini alacak, AB InBev ise Anadolu Efes'in Ukrayna'daki hisselerini devralacaktı.

2023 yılında AB InBev Efes'in gelirleri yüzde 11,4 artarak 108,6 milyar rubleye ulaşmış, net kar ise 16,7 milyar rubleye yükselmişti. Şirketin bira fabrikaları, 2023 yılında toplam 23,2 milyon hektolitre bira, 527,7 bin hektolitre kvas, elma şarabı ve su üretmişti.

Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıKAAN IRGIT:

Devletimizin bolgedeki gucu belli oldu , bir Türk şirketine el koymak ne demek ? Buna tepki yok mu ? Süt üretse mi tepki olacaktı? Halbuki her imam içkiden alınan vergiden de maaaş alıyor. Milli mücadele nerde kaldı ?

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Yorum Beğenme58
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Haber Yorumlarıemre null:

bu insnalar ne kurnaz cumhurbaşkanı alkol isimlerinin spor kulüplerinde olmasını yasakladi bu zalimler gittiler adını değiştirdiler basketbol kulübüne bir şekilde uyarladilar kesinlikle Anadolu efes in Anadolu tek olacak ya da Anadolu islam spor ya da Anadolu medeniyeti gibi ikinci ismi bile alkol şişelerinde markalarından olmayacak şekilde değiştirilmelidir. ulke nin bu halde olmasının en büyük sebeplerden biri de alkol markalarıdir Allah katında Alkol satanın kalbi mühürlenir kendini musluman sanır ama son nefeste imansız ölür

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Yorum Beğenme49
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Haber YorumlarıGADDAR:

dostum putin ne olacak peki?

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Haber YorumlarıTuncay Binici:

Arkadaşlar Anadolu Efes bir zamanlar Türk markasıydı ama şu anda sahipleri tuborg olduğu için Türkiye’de alakası yok

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Bize ne içki içeceklerden? Efes Pilsen batsa da zerre kadar üzülmem. Alkol bizim inancımıza göre haramdır. Günahtır..

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bizimkilerden görmüş...

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Haber YorumlarıNew Blue:

iyi yapmışlar.

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Kayyum atama işini bizim ekonomist den öğrenmiş sanırım

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Haber Yorumlarıterra nova:

tipik komünist hamlesi. para yapan firmalara el koy

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