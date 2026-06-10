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Pezeşkiyan: Ne savaş ne barış durumundan çıkmalıyız

Pezeşkiyan: Ne savaş ne barış durumundan çıkmalıyız
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ekonomik yaptırımların halk üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, ülkenin ne savaş ne de barış durumundan çıkması gerektiğini söyledi.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki ekonomik sorunlara değinerek, "Ne savaş ne barış durumundan çıkmalıyız" dedi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Tahran'da düzenlenen ülkenin önceki lideri Ayetullah Ali Hamaney'i anma programında konuştuğunu duyurdu. Ülkede birliğin korunmasının öncelikleri olduğunu belirten Pezeşkiyan, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların halkın üzerindeki olumsuz etkileri olduğunu kaydetti. Pezeşkiyan, halkın üzerindeki ekonomik baskının hafifletilmesi gerektiğini söyleyerek, "Ne savaş ne barış durumundan çıkmalıyız. Savaş ülkenin çıkarına değil ancak düşman İran milletinin teslim olacağı fikrine kapılmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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