Pensilvanya'daki Çelik Fabrikasında Patlama: 1 Ölü
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Allegheny County bölgesi yakınlarındaki bir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

Yetkililer, bölgede enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

