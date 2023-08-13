Pakistan'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları Hazırlıkları Devam Ediyor

Pakistan'da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 76. yılı kutlamaları için hazırlıklar devam ediyor. Ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek, devlet binaları, iş yerleri ve evler bayraklarla süslenecek. Spor müsabakaları, kültürel faaliyetler ve konserler de planlanıyor.

Pakistan'da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 76. yılı kutlamaları için hazırlıklar devam ediyor.

Ülke genelinde Muhammed Ali Cinnah tarafından 76 yıl önce ilan edilen bağımsızlığın yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlenmesi amacıyla hazırlıklar yapılıyor.

Başkent İslamabad başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde devlet binaları, iş yerleri ve evler, Pakistan bayrakları ve renkli ışıklarla süslendi.

Haftalar öncesinden bayrak satışları için İslamabad'da çeşitli noktalara tezgahlar kuruldu, cadde ve sokaklar Pakistan bayrağındaki yeşil beyaz renklerle donatıldı.

Kutlamalar kapsamında spor müsabakaları, kültürel faaliyetler, bağımsızlık sürecinin anlatılacağı seminerlerin düzenlenmesi ve konserler verilmesi planlanıyor.