Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Yurda Döndü

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Yurda Döndü
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Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali açıklarında gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayarak İstanbul Boğazı'na ulaştı. 3 boyutlu sismik veri topladıktan sonra Filyos Limanı'na dönecek.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Somali açık denizinde 3 ayrı blokta 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis, İstanbul Boğazı'nda geçiyor.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladı. Somali açık denizinde 3 ayrı blokta 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis, 15 Haziran'da Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak, Filyos Limanına doğru yola çıktı. 4 Ekim 2024'de görevine başlayıp, başarıyla tamamlayan gemi, bugün sabah İstanbul Boğazına ulaştı. Boğaz geçişini sürdüren gemi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de geçtikten sonra Marmara Denizi'nde ilerleyerek 4 Temmuz'da Filyos Limanı'na demirlemesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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