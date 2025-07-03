Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Yurda Döndü
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali açıklarında gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayarak İstanbul Boğazı'na ulaştı. 3 boyutlu sismik veri topladıktan sonra Filyos Limanı'na dönecek.
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Somali açık denizinde 3 ayrı blokta 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis, İstanbul Boğazı'nda geçiyor.
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladı. Somali açık denizinde 3 ayrı blokta 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis, 15 Haziran'da Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak, Filyos Limanına doğru yola çıktı. 4 Ekim 2024'de görevine başlayıp, başarıyla tamamlayan gemi, bugün sabah İstanbul Boğazına ulaştı. Boğaz geçişini sürdüren gemi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de geçtikten sonra Marmara Denizi'nde ilerleyerek 4 Temmuz'da Filyos Limanı'na demirlemesi planlanıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya