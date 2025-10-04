Münih Havalimanı'nda Dron Tehdidi, Tüm Uçuşlar İptal Edildi

MÜNİH Havalimanı'nda dron tespit edilmesinin ardından tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi.

Almanya'nın Münih Havalimanı'nda dün akşam bir kez daha dron tespit edilmesinin ardından tüm uçuşlar iptal edildi. Havalimanı polisi tarafından yapılan açıklamada, dron tehdidi nedeniyle havalimanındaki iniş ve kalkış pistlerinin yerel saat ile 21.28'den itibaren kapatıldığı belirtildi. Münih Havalimanı'na inmesi beklenen uçuşların çevre şehirlere yönlendirildiği aktarıldı.

Yetkililer, Münih Havalimanı iniş planlı 12 seferin iptal edildiğini, Münih Havalimanı kalkışlı 46 uçuşun ise yapılamadığını duyurdu. 6 bin 500 yolcunun havalimanında geceyi geçirmek zorunda olduğu kaydedilen açıklamada, havalimanında mahsur kalan yolcular için kamp yatağı, yiyecek ve içecek sağlandığı bilgisi de paylaşıldı.