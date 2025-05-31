Mönchengladbach'ta Küçük Uçak Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Mönchengladbach'ta Küçük Uçak Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Almanya'nın Mönchengladbach kentinde bir spor uçağı konutun terasına düştü. Kazada pilot ve ev sahibi hayatını kaybederken, olay yerinde yangın çıktı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Haber: İlhan Baba

(MÖNCHENGLADBACH)- Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde Mönchengladbach kenti yakınlarında küçük bir spor uçağı bir konutun terasına düştü. Kazada biri pilot olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinde yangın çıktı.

Polis yetkililerinin açıklamasına göre, Thüringen eyaletindeki Alkersleben'den havalanan uçağın, Mönchengladbach'a gitmekte olduğu belirtildi. 71 yaşındaki kadın pilot, Kleinenbroich üzerinde acil durum çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra evin terasına çakıldı. Pilotun uçakta yalnız olduğu ve uçuş planında da tek kişi göründüğü açıklandı.

Olayda hayatını kaybeden ikinci kişi ise evin 84 yaşındaki kadın sakiniydi. Evde yaşayan üç kişiden ikisi kazadan sağ olarak kurtulurken, üçüncü kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza sonrası evde büyük hasar meydana gelirken, çıkan yangın itfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Teknik yardım ekipleri (THW), hasarı incelemek üzere çalışma başlattı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Polis ve uçak kazası araştırma ekipleri soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ve teknik verilerin incelenmesiyle olayın nasıl meydana geldiği netlik kazanacak.

Kaynak: ANKA / Dünya
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