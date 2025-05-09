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Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici

Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
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Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 108 milyar dolarlık servetini 20 yıl içinde bağışlayacağını duyurdu. Gates, "Zengin ölmek utanç verici" diyerek servetini küresel sorunlara çözüm için kullanacağını vurguladı.

Dünyaca ünlü Bill Gates, 108 milyar dolarlık servetini 20 yıl içinde bağışlayacağını duyurarak; "Zengin ölmek utanç verici" dedi.

Dünyanın en tanınmış isimlerden Bill Gates, 108 milyar dolarlık servetini 20 yıl içinde, Gates Vakfı aracılığıyla bağışlayacağını açıkladı.

"ZENGİN OLMAK UTANÇ VERİCİ"

Vakfın bu tarihte kapılarını kalıcı olarak kapatacağını belirten Gates, Andrew Carnegie'nin 1889'daki "Servetin Müjdesi" makalesinden ilham aldığını ve "Zengin ölmek utanç verici" diyerek servetini küresel sağlık ve yaşam koşullarını iyileştirme gibi acil sorunlara adadığını ifade etti.

100 MİLYAR DOLAR HEDEFLENİYOR

Gates, vakfın 25 yılda bağışladığı 100 milyar doları, önümüzdeki 20 yılda iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

Seni zenginlikten kurtaralım gel Türkiye ye yeter

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