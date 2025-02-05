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Meksika, ABD sınırına ek asker gönderdi

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Meksika, ABD'nin gümrük vergisini durdurmasının ardından sınır güvenliğini artırmak amacıyla ek asker konuşlandırma sürecine başladı. Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ulusal muhafız ve ordu mensuplarının görev yaptığını açıkladı.

Meksika, ABD'nin, sınır güvenliğini artırma karşılığında bu ülkeye getirilen gümrük vergisini 1 ay durdurmasının ardından sınıra ek asker konuşlandırma sürecini başlattı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ulusal muhafız ve ordu mensuplarının sınıra konuşlanmaya başladığını duyurdu. Sheinbaum, güvenlik sorunlarının diğer bölgeler kadar problemli olmadığı yerlerde görev yapan ulusal muhafızların ABD sınırına gönderildiğini belirterek, bu durumun ülkenin geri kalanını güvenliksiz bırakmayacağını söyledi.

MEKSİKA ORDUSUNDAN AÇIKLAMA VAR

Meksika ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Bu personel, fentanil, diğer uyuşturucular, ABD'ye yasa dışı göç akışını durdurmak ve buradan ateşli silah girişini önlemek amacıyla sınırda halihazırda konuşlandırılmış olan birlikleri takviye edecek" denildi.

Meksika, ABD sınırına ek asker gönderdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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