Meksika, Küba'ya petrol sevkiyatını durdurdu

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Küba'ya petrol gönderen ülkelere gümrük tarifesi uygulama kararının ardından Meksika'nın Küba'ya petrol sevkiyatını durdurduğunu açıkladı. Sheinbaum, yaptırımları adaletsiz bulduğunu vurguladı ve Küba'ya insani yardım göndermeye devam edeceklerini söyledi.

MEKSİKA Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin gümrük tarifesi adımı sonrası Küba'ya petrol sevkiyatının durdurulduğunu bildirdi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya petrol gönderen ülkelere gümrük tarifesi uygulama kararının ardından son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Sheinbaum, Meksika'dan Küba'ya petrol sevkiyatının durdurulduğunu belirterek, "Küba'ya petrol satan ülkelere yaptırım uygulamak çok adaletsiz ve doğru değil, çünkü insanları etkileyen yaptırımlar hiçbir zaman haklı olamaz. Küba'nın hükümet sistemine katılabilir veya katılmayabilirsiniz ancak insanlar asla etkilenmemeli" dedi.

Sheinbaum, ABD'nin, Meksika'nın petrol ihracatını sürdürmesine olanak tanımasını sağlayacak bir anlaşma için görüşmelerin sürdüğünü vurgulayarak, Küba'ya insani yardım göndermeye devam edeceklerini aktardı. Sheinbaum, "Küba'ya petrol sevkiyatını yeniden başlatmak için gerekli tüm diplomatik adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
