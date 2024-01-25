Fransa'da fast food zincirinin yurt dışından et almasına sinirlenen çiftçiler şubelere gübre attı

Fransa'da McDonald's'ın yurt dışından et almasına sinirlenen çiftçiler, fast-food zincirinin şubelerinin önlerine gübre bıraktı.

ŞUBE ÖNLERİNE GÜBRE BIRAKTILAR

Fransa'da ünlü fast food zinciri McDonald's yurt dışından ithal et alınca çiftçiler ayaklandı. Kendilerinden yerli et alınmasını isteyen çiftçiler, McDonald's şubelerinin önlerine traktörlerle gübre bıraktı.

FRANSA'DA ÇİFTÇİLER TARIM POLİTİKALARINDAN ENDİŞELİ

Çiftçilerin eyleminin aynı zamanda ülkedeki tarım politikalarına yönelik bir tepki olduğu belirtildi. Tarım politikalarından endişeli olduklarını belirten çiftçiler seslerini duyurmaya çalışırken, yerel üretimin desteklenmesi çağrısında bulundu.