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Fransa'da fast food zincirinin yurt dışından et almasına sinirlenen çiftçiler şubelere gübre attı

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Fransa'da çiftçiler McDonald's'ın yurt dışından et tedarik etmesine karşı ilginç bir protesto gösterisi düzenlendi. Çiftçiler, fast food zincirinin şubelerinin önüne gübre bıraktı.

Fransa'da McDonald's'ın yurt dışından et almasına sinirlenen çiftçiler, fast-food zincirinin şubelerinin önlerine gübre bıraktı.

ŞUBE ÖNLERİNE GÜBRE BIRAKTILAR

Fransa'da ünlü fast food zinciri McDonald's yurt dışından ithal et alınca çiftçiler ayaklandı. Kendilerinden yerli et alınmasını isteyen çiftçiler, McDonald's şubelerinin önlerine traktörlerle gübre bıraktı.

Fransa'da fast food zincirinin yurt dışından et almasına sinirlenen çiftçiler şubelere gübre attı

FRANSA'DA ÇİFTÇİLER TARIM POLİTİKALARINDAN ENDİŞELİ

Çiftçilerin eyleminin aynı zamanda ülkedeki tarım politikalarına yönelik bir tepki olduğu belirtildi. Tarım politikalarından endişeli olduklarını belirten çiftçiler seslerini duyurmaya çalışırken, yerel üretimin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: SonDakika.com / Dünya

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Yorumlar (2)

Ali Çelik:

Helal olsun çiftçilere adamlar haklarını korumak için en güzel şekilde eyleme kalktı bizde kiler uyuyor

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Kemal Demirelli:

İŞTE HALKIN GÜCÜ İŞTE İSTİKRARLI ÇİFTÇİ İŞTE BU TOPLUMUM SESİ EYYYY TÜRKİYE SEN NEREDESİN BU ÜLKEDE GÖTÜMÜZDEKİ DON BİLE İTHAL

12
4
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