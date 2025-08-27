Lübnan, Dünya Bankası ile 250 Milyon Dolar Kredi Anlaşması İmzaladı

Lübnan, Dünya Bankası ile 250 Milyon Dolar Kredi Anlaşması İmzaladı
Güncelleme:
Lübnan, İsrail saldırılarının ardından zarar gören altyapının yeniden inşası için Dünya Bankası ile 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Hedeflenen fon miktarı 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Lübnan Maliye Bakanı Yassine Jaber ile Dünya Bankası Bölge Direktörü Jean-Christophe Carret, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında zarar gören bölgelerdeki altyapının yeniden inşası için 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Maliye Bakanı Jaber, 250 milyon dolarlık kredi anlaşmasıyla altyapıyı yeniden inşa etmek için bir fon kurulacağını ve bu fonun 1 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. Jaber, bu kredinin, son saldırılar nedeniyle zarar gören elektrik, su, yol, okul ve hastane altyapısının onarımı için kullanılacağını kaydetti.

Dünya Bankası Bölge Direktörü Carret, kredinin Lübnan'a yönelik acil yardım projesi çerçevesinde sağlandığını ve Lübnan hükümetinin toparlanma ile yeniden yapılanma planının bir parçasını oluşturacağını vurguladı. Carret, bu projeyle hasar görmüş kamu altyapısını yeniden inşa etmeyi amaçladıklarını, böylece sürdürülebilir, kapsayıcı ve iklime dirençli bir yeniden yapılanma için temel oluşturacaklarını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
