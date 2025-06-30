Lotoda binlerce kişi milyoner olduğunu sandı gerçek çok başka çıktı

Lotoda binlerce kişi milyoner olduğunu sandı gerçek çok başka çıktı
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Norveç'in devlet destekli şans oyunları şirketi Norsk Tipping, Eurojackpot çekilişinde sistem hatasından dolayı binlerce kişiye yanlışlıkla milyonlar kazandıklarını bildirdi. Hatanın eurocent-Norveç kronu çevirisinden kaynaklandığı belirtildi. Kazançların 100 kat fazla gösterildiği ifade edildi. Olayın ardından şirketin CEO'su Tonje Sagstuen istifa etti.

Norveç'te şans oyunları tutkunları cuma günü cep telefonlarına gelen bir bildirimle adeta hayallerine kavuştu. Eurojackpot oynayan binlerce kişi, hesaplarında devasa kazançlar gördü. Ancak sevinç kısa sürdü. Çünkü bu milyonlarca kronluk kazançlar, bir sistem hatasının sonucuydu.

Devlet destekli Norsk Tipping şirketi, kazanç miktarlarının eurocent biriminden Norveç kronuna çevrilirken yanlışlıkla 100 ile çarpıldığını açıkladı. Yani aslında 12 bin kron kazanan biri, hesabında 1,2 milyon kron (yaklaşık 119 bin dolar) gördü.

SEVİNÇ YERİNİ HAYAL KIRIKLIĞINA BIRAKTI

Kazandığını düşünen bazı talihliler hemen tatil planları yaparken, kimileri ev yenilemeye ya da yeni ev satın almaya karar verdi. Ancak hatalı ödemeler yapılmadı. Doğru rakamlar cumartesi akşamı sistemde güncellendi.

CEO İSTİFA ETTİ

Yaşanan büyük krizin ardından Norsk Tipping CEO'su Tonje Sagstuen istifa etti. "İnsanları hayal kırıklığına uğrattık, bu bir güven kaybıdır" diyen Sagstuen, hatanın sorumluluğunu üstlendi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Skandalın ardından şirketin bağlı olduğu Kültür Bakanlığı acil toplantı kararı aldı. Kültür ve Eşitlik Bakanı Lubna Jaffery, "Bu tür hatalar kabul edilemez. Norsk Tipping'in daha sıkı denetlenmesini bekliyoruz" dedi.

Teknik sorunlar ve benzeri hatalar nedeniyle son bir yılda yoğun şekilde eleştirilen şirket, kamuoyunun güvenini yeniden kazanmak için köklü önlemler alacağını bildirdi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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