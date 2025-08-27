Lisa Cook, Trump'a Görevden Alma Dava Açıyor

Lisa Cook, Trump'a Görevden Alma Dava Açıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alacağını açıkladığı Fed Üyesi Lisa Cook, hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle görevden alma girişimine karşı dava açacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alacağını duyurduğu Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Trump'ın kendisini hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle görevden alma girişimine karşı dava açacağını duyurdu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un avukatı Abbe Lowell tarafından yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın görevden alma girişiminin hukuki bir dayanağı bulunmadığı kaydedildi. Lowell, "Başkan Trump'ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma yetkisi yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ayrılığı kafasına koymuş! Barış Alper krizinde yeni gelişme

Ayrılığı kafasına koymuş! Barış Alper krizinde yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabil'de yolcu otobüsü devrildi: 25 ölü, 27 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: 25 ölü, 27 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.