Küresel Egemenlikte Yeni Dönem: Yedi Aileye Sekizinci Güç Ekleniyor

Küresel finansın Rothschild ailesi, enerji politikalarının Rockefeller geleneği, bankacılık mimarisinin Morgan etkisi ile yönlendirildiği öne sürülürken; Du Pont yatırımlarının savunma ve kimya sanayisinin gelişiminde belirleyici rol oynadığı biliniyor. Bush ailesinin politik nüfuzu, Windsor hanedanının diplomatik ağları ve Vatikan'ın kültürel ikna gücü de bu tabloyu tamamlıyor.

Ekonomik güçleri, birçok ülkenin millî gelirinin üzerinde seyreden bu yapıların, devletlerin karar mekanizmalarında güçlü bir etki alanı oluşturduğu ifade ediliyor. Uzmanlara göre artık dünya yönetiminde yalnızca siyasilerin değil, küresel şirketlerin ve görünmez sermaye ağlarının ağırlığı konuşuluyor.

Veri İmparatorluğu Yükseliyor: Sekizinci Güç

Son yıllarda teknoloji şirketlerinin küresel ölçekte elde ettiği büyüme, güç merkezinin eksenini petrol ve paradan veriye kaydırmış durumda. Milyarlarca insanın yaşamına nüfuz eden teknoloji devlerinin; yapay zekâ sistemleri, dijital para altyapıları ve sosyal medya platformları üzerinden siyasi süreçleri bile yönlendirebildiği belirtiliyor.

Bu nedenle yeni güç odağı, akademik çevrelerde "sekizinci aile" olarak adlandırılıyor. Bu tanım sadece serveti değil; bilgi akışının kontrolünü ve insanların yönelimlerini şekillendirme gücünü temsil ediyor.

Kamu diplomasisinin yerini sosyal medya algoritmalarının aldığı bir dönemde, ulus devletlerin egemenlik alanlarının giderek daraldığı yönündeki değerlendirmeler dikkat çekiyor.

Geleceğin Soru İşareti: Sekizinci Aile Kim?

Küresel rekabet yeni bir safhaya girerken akıllardaki soru net:

Enerji çağının baronları mı etkisini sürdürecek?

Yoksa dijital dünyanın görünmez sahipleri mi insanlığın kaderini belirleyecek?

Bugünün kritik tartışma başlıkları bununla şekilleniyor:

• Yapay zekâyı geliştirenler mi söz sahibi olacak?

• Sosyal medya algoritmalarını yönetenler mi kamuoyunu belirleyecek?

• Dijital paraların geleceğini tasarlayanlar mı yeni sistemin anahtarı olacak?

Ancak yanıt ne olursa olsun uyarı aynı:

Küresel egemenlikte yeni bir dönem çoktan başladı.

Haber: Okan Çetindağ