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Küba'da Elektrik Arızası Sebebiyle Okul ve İş Yerleri Kapalı Kalacak

Küba'da Elektrik Arızası Sebebiyle Okul ve İş Yerleri Kapalı Kalacak
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Küba'da ana enerji santrallerinde devam eden arızalar yüzünden okullar ve iş yerleri 27 Ekim'e kadar kapalı kalacak. Ancak hastaneler gibi hayati hizmetler açık kalmaya devam edecek.

KÜBA'da elektrik arızası nedeniyle okul ve iş yerleri bir süre daha kapalı kalacak.

Küba'da ana enerji santrallerinde meydana gelen arızaların devam etmesi nedeniyle okul ve iş yerlerinin bir süre daha kapalı kalmasına karar verildi.

Küba Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim'de ana enerji santrallerinde meydana gelen arızaların devam etmesi ve tropikal fırtına Oscar'ın arıza çalışmalarını zorlaştırması nedeniyle alınan tedbirler uzatıldı. Açıklamada, hastane gibi hayati önem arz eden hizmetleri sağlayan açık kalmaya devam edeceği, okulların ve zorunlu olmayan kamu sektörü faaliyetlerinin 27 Ekim'e kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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