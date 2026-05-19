Putin'in Çin Ziyareti Öncesinde Kremlin'den Büyük Beklenti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyaretinden büyük beklenti içinde olduklarını belirtti. Peskov, liderlerin her görüşmesinin Rusya-Çin ilişkilerine ivme kazandırdığını vurgulayarak, ekonomik, ticari, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında iş birliğinin sürdüğünü ve yakında 'Rusya-Çin Eğitim Yılı'nın başlatılacağını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün başlayacak Çin ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, Putin'in Çin'e yapacağı ziyaretten büyük beklenti içinde olduğunu belirterek, iki ülke liderinin her görüşmesinin Rusya-Çin ilişkilerinin gelişmesine ivme kazandırdığını söyledi. Rusya-Çin ilişkilerinin kapsamlı olduğunu kaydeden Peskov, "Ekonomik ve ticari iş birliğinin yanı sıra eğitim alanında da diyalog aktif olarak gerçekleştirildi ve çok yakında 'Rusya-Çin Eğitim Yılı'nın başlatılacak. İki ülke sağlık, kültür ve tüm olası alanlarda iş birliği yapıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
