Kızının ünlü bir iş insanı olduğunu düşünen baba, internette gördüğü fotoğraflarla yıkıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızının ünlü bir iş insanı olduğunu düşünen baba, internette gördüğü fotoğraflarla yıkıldı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:
Kızının ünlü bir iş insanı olduğunu düşünen baba, internette gördüğü fotoğraflarla yıkıldı

İngiltere'de ismini açıklamak istemeyen bir baba, kızının kendisine "Kripto işiyle ilgileniyorum ve çok para kazanıyorum" dediğini söyledi. Ancak talihsiz baba, sosyal medyada gezdiği sırada kızının cinsel içerikli fotoğraflarını sattığını öğrenmesiyle büyük yıkıma uğradı.

İngiltere'de ikamet bir adamın sosyal medyada yaptığı itiraf, günün en çok konuşulanları arasına girdi. İsmini açıklamak istemeyen adam, kripto para işleriyle ilgilendiğini düşündüğü kızı hakkında öğrendiği şok eden gerçeği, takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyada sörf yapan baba, bir bağlantı üzerine tıkladığı sitede kızının cinsel içerikli fotoğraflarına rastladı. Fotoğrafların üzerinde fiyat olduğunu gören baba, büyük şok yaşadı.

Yaşlı adam, 1 yıl boyunca gördüklerini kimseye anlatmadı ve kızına da durumdan haberdar olduğunu söylemedi. Ancak 1 yıl sonra ev toplantısında genç kadın, hakkındaki her şeyi ailesine itiraf etti ve iş insanı olmadığını anlattı.

Babası ise aslında kendilerinin durumdan haberdar olduklarını ve ona bir şey söylemediklerini belirtti. Babasından bu sözleri duyan genç kadın, sinir küpüne dönerek babasına hakaretler yağdırdı. Baba ve kızın, bu olaydan sonra küstüğü ve konuşmadıkları öğrenildi.

Olayın ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan adam, durum karşısında takipçilerinden destek istedi. Bazı takipçileri babayı desteklerken, bazıları da eleştiride bulundu. Gönderiye kısa sürede çok sayıda yorum geldi.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsellik, İngiltere, Cinsellik, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title