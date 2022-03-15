Kızının ünlü bir iş insanı olduğunu düşünen baba, internette gördüğü fotoğraflarla yıkıldı

İngiltere'de ikamet bir adamın sosyal medyada yaptığı itiraf, günün en çok konuşulanları arasına girdi. İsmini açıklamak istemeyen adam, kripto para işleriyle ilgilendiğini düşündüğü kızı hakkında öğrendiği şok eden gerçeği, takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GEZİNİRKEN GÖRMÜŞ

Sosyal medyada sörf yapan baba, bir bağlantı üzerine tıkladığı sitede kızının cinsel içerikli fotoğraflarına rastladı. Fotoğrafların üzerinde fiyat olduğunu gören baba, büyük şok yaşadı.

1 YIL BOYUNCA SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Yaşlı adam, 1 yıl boyunca gördüklerini kimseye anlatmadı ve kızına da durumdan haberdar olduğunu söylemedi. Ancak 1 yıl sonra ev toplantısında genç kadın, hakkındaki her şeyi ailesine itiraf etti ve iş insanı olmadığını anlattı.

BABASINA HAKARETLER YAĞDIRDI

Babası ise aslında kendilerinin durumdan haberdar olduklarını ve ona bir şey söylemediklerini belirtti. Babasından bu sözleri duyan genç kadın, sinir küpüne dönerek babasına hakaretler yağdırdı. Baba ve kızın, bu olaydan sonra küstüğü ve konuşmadıkları öğrenildi.

TAKİPÇİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Olayın ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan adam, durum karşısında takipçilerinden destek istedi. Bazı takipçileri babayı desteklerken, bazıları da eleştiride bulundu. Gönderiye kısa sürede çok sayıda yorum geldi.