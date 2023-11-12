Kiev'e Rus Hava Saldırısı

Ukrayna'nın başkenti Kiev, 52 gün sonra ilk kez bir Rus hava saldırısına maruz kaldı. Saldırılar sırasında can kaybı yaşanmazken, Kiev Belediye Başkanı Klitschko, hava savunma sistemlerinin füzeleri durdurduğunu belirtti. Saldırılar, Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin konuşması sırasında gerçekleşti.

Ukrayna’nın başkenti Kiev, 52 gün sonra ilk kez bir Rus hava saldırısına hedef oldu. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, mesajlaşma uygulaması Telegram’dan yaptığı açıklamada Cumartesi erken saatlerde kentte “güçlü patlama sesleri duyulduğunu” yazdı.

Klitschko, ilk bilgilere göre hava savunma sistemlerinin füzeleri durdurduğunu söyledi.

Kent sakinlerinden sığınaklara gitmeleri istendi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre hava saldırılarının ardından can kaybı yaşanmadı.

Saldırılar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin Herson kentinin Rusya’dan geri alınmasının yıl dönümünde yaptığı konuşma sırasında gerçekleşti.

Zelenskiy Herson halkının “direnişleriyle dünyayı etkilediklerini” söyledi.

Saldırıların Başkent Kiev'den 442 km uzaklıktaki kıyı bölgesi Odesa'dan gerçekleştirildiği ve en az iki füze fırlatıldığı bildirildi.

Bölgenin idari başkanı Oleg Kiper, üç kişinin yaralandığını ve 96 yaşındaki bir kadının hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Kadının durumu stabil.

Ukraynalı yetkililer, Çarşamba günü bir Rus füzesinin Odesa'ya giden bir sivil gemiyi vurduğunu söylemişti.

Saldırıda 43 yaşındaki kılavuz kaptan öldü, üç Filipinli mürettebat ve bir liman işçisi yaralandı.

Bu hafta Japonya'da düzenlenen G7 toplantısında, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kanada ve ABD dışişleri bakanları ile birlikte AB temsilcileri, Rusya'nın Ukrayna'da uzun bir savaşa hazırlandığını söyledi.

Ayrıca İsrail-Gazze savaşı nedeniyle Ukrayna'ya desteğin kesilmemesi gerektiğini belirten dışişleri bakanları, Kiev'e ekonomik ve askeri olarak destek vermeye devam edeceklerini yineledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BBC Avrupa Editörü Katya Adler'a yaptığı özel açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya yardım etme "görevi" olduğunu söyledi.

Macron, eğer Rusya'nın savaşı kazanmasına izin verilirse, "Avrupa'da yeni bir emperyal güç" olacağını, bu durumun Gürcistan ve Kazakistan gibi diğer eski Sovyet ülkelerini ve tüm kıtayı tehdit edebileceğini belirtti ve "Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı şey kesinlikle emperyalizm ve sömürgeciliktir" dedi.

Öte yandan Macron Moskova yönetimi ile “adil ve iyi müzakere dönemine” girileceğini de sözlerine ekledi.