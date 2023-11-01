Kazakistan'da Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması Başladı

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi tarafından düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması başladı. Yarışmaya farklı ülkelerden 27 hafız katılıyor ve amaç, Kur'an-ı Kerim'in değerlerini dünyaya yayma ve saygı gösterme kültürünün oluşturulmasıdır.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması başladı.

Yarışmanın açılış töreni, başkent Astana'da Orta Asya'nın en büyük camisi olarak bilinen Merkez Camisi'nde yapıldı.

Yarışmaya, Kazakistan, Türkiye, Endonezya, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden 27 hafız katılıyor.

Hafızların Kur'an-ı Kerim okuduğu yarışmada, çeşitli ülkelerden gelen tecrübeli hafızlar da jüri olarak görev yapıyor.

İki gün sürecek yarışma ile Kur'an-ı Kerim'in değerlerini dünyaya yayma ve Müslümanların kutsal kitabına saygı gösterme kültürünün oluşturulması amaçlanıyor.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Başmüftü Naurızbay Taganulı, burada yaptığı konuşmada, İslam'ın Kazak topraklarına 8. yüzyılda geldiğini hatırlattı.

Taganulı, tüm Türk halkları gibi Kazakların da İslam'ı dayatmayla değil kendi isteğiyle bilinçli şekilde kabul ettiğini anlatarak, "İslam, halkımızın manevi direği oldu." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda hitabında Kur'an-ı Kerim'in barbarlıktan hukuki olarak korunması gerektiğine ilişkin önerisini anımsatan Taganulı, bu bağlamda düzenledikleri yarışmanın sembolik önemi olduğuna dikkati çekti.