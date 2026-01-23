Haberler

Japonya'da meclis erken genel seçim için feshedildi

Japonya'da meclis erken genel seçim için feshedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'da Başbakan Sanae Takaichi, Temsilciler Meclisi'ni feshederek 8 Şubat'ta erken genel seçim yapılacağını duyurdu. Meclisin feshi, Japonya'nın savaş sonrası tarihinin en kısa seçim maratonunu başlattı.

JAPONYA parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, 8 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimlere gidilebilmesi amacıyla feshedildi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin aldığı erken seçim kararı doğrultusunda, yasama döneminin ilk oturumunda Temsilciler Meclisi resmen feshedildi. Normalde 2028 yılına kadar görev süresi bulunan meclisin feshedilmesiyle Japonya'nın, savaş sonrası tarihinin en kısa seçim maratonuna girdiği belirtildi.

Resmi seçim kampanyasının 27 Ocak'ta başlayacağı ve Japon halkının 8 Şubat Pazar günü sandık başına gideceği bildirilirken, Başbakan Takaichi'nin bu hamleyle kabinesine yönelik kamuoyu desteğini meclis çoğunluğuna dönüştürmeyi hedeflediği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı