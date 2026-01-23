Japonya'da meclis erken genel seçim için feshedildi
Japonya'da Başbakan Sanae Takaichi, Temsilciler Meclisi'ni feshederek 8 Şubat'ta erken genel seçim yapılacağını duyurdu. Meclisin feshi, Japonya'nın savaş sonrası tarihinin en kısa seçim maratonunu başlattı.
JAPONYA parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, 8 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimlere gidilebilmesi amacıyla feshedildi.
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin aldığı erken seçim kararı doğrultusunda, yasama döneminin ilk oturumunda Temsilciler Meclisi resmen feshedildi. Normalde 2028 yılına kadar görev süresi bulunan meclisin feshedilmesiyle Japonya'nın, savaş sonrası tarihinin en kısa seçim maratonuna girdiği belirtildi.
Resmi seçim kampanyasının 27 Ocak'ta başlayacağı ve Japon halkının 8 Şubat Pazar günü sandık başına gideceği bildirilirken, Başbakan Takaichi'nin bu hamleyle kabinesine yönelik kamuoyu desteğini meclis çoğunluğuna dönüştürmeyi hedeflediği ifade edildi.