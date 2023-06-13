Japonya'da Popülerlik Kazanan Dev Panda Xiang Xiang Çin'e Geri Döndü

TOKYO, 13 Haziran, (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da dev panda Xiang Xiang'ın videosunu izleyen insanlar, 12 Haziran 2023.

2017'nin Haziran ayında Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde doğan dişi panda Xiang Xiang, burada büyük popülerlik kazandı. Annesi Shin Shin ve babası Ri Ri, doğan yavruların da ait olduğu Çin'den ödünç olarak buraya getirilmişti. Xiang Xiang'ın doğumu, yaklaşık 29 yılın ardından Ueno Hayvanat Bahçesi'ndeki ilk panda doğumu olmuştu.

Dev panda Xiang Xiang bu yılın Şubat ayında Çin'e geri döndü. (Fotoğraf: Yue Chenxing/Xinhua)