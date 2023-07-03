İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Protestosu İslamabad'da Düzenlendi

Cemaat-i İslami Partisi tarafından İslamabad'da, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı protesto yürüyüşü düzenlendi. Göstericiler, İsveç'in İslamabad Büyükelçiliği yakınına kadar yürüdü ve İsveç mallarına boykot çağrısında bulundu. Protestocular, İsveç'in İslamabad Büyükelçiliğinin kapatılmasını ve diplomatik ilişkilerin kesilmesini talep etti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da protesto edildi.

Cemaat-i İslami Partisi tarafından İslamabad'da, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı protesto yürüyüşü düzenlendi.

İslamabad'ın F-6 bölgesinin merkezinde toplanan göstericiler, İsveç'in İslamabad Büyükelçiliği yakınına kadar yürüdü.

Geniş güvenlik önlemi alan polis, büyükelçiliğin önüne gitmek isteyen göstericilere izin vermedi.

İsveç'in İslamabad Büyükelçiliğine yaklaşık 500 metre mesafede durdurulan protestocular, burada Stockholm yönetimi karşıtı sloganlar attı ve İsveç mallarına boykot çağrısında bulundu.

"Büyükelçilik kapatılsın" talebi

Cemaat-i İslami Partisi Başkan Yardımcısı Mian Muhammed Aslam, burada yaptığı konuşmada, İsveç'in İslamabad Büyükelçiliğinin kapatılmasını ve bu ülkeyle diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi.

Aslam, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstererek, İslam ülkelerinden bu saygısızlığa karşı somut adımlar atmalarını istedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye, Irak, Pakistan, Endonezya ve Afganistan başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok devlet, olaya tepki göstermişti.

İsveç yönetimi de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerin ardından İsveç polisi, Kur'an-ı Kerim yakma eylemini gerçekleştiren Momika hakkında "halkı tahrik" suçundan şikayette bulunduklarını açıklamıştı.