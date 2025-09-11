İspanya'da Haftalık Çalışma Saatinin Düşürülmesi Teklifi Mecliste Reddedildi

İSPANYA'DA hükümetin haftalık çalışma saatini 40'tan 37,5 saate indirilmesini öngören yasa tasarısı Meclis'te yapılan oylamada reddedildi.

İspanya'da azınlıkta olan sol koalisyon hükümetinin haftalık çalışma süresini 40 saatten 37,5 saate düşürmeyi amaçlayan yasa teklifinin, Meclis'te 170 lehte ve 178 aleyhte oyla reddedildiği bildirildi.

Muhalefetteki muhafazakar Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox ve Junts partilerinin karşı oy kullandığı kaydedildi. Junts partisinin azınlık hükümetine genellikle dışarıdan destek verdiği, ancak Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerle ilgili bazı taleplerinde hükümetle yürütülen görüşmelerden istenilen sonucun alamadığı ve bu nedenle aleyhte oy verdiği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, yasa teklifini daha da iyileştirip Bakanlar Kurulu onayından sonra tekrar Meclis'e sunacaklarını kaydetti.