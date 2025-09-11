Haberler

İspanya'da Haftalık Çalışma Saatinin Düşürülmesi Teklifi Mecliste Reddedildi
İspanya'da hükümetin haftalık çalışma saatini 40'tan 37,5 saate indirmeyi amaçlayan yasa tasarısı, Meclis'te yapılan oylamada 170 lehte ve 178 aleyhte oyla reddedildi. Hükümete dışarıdan destek veren Junts partisi, bağımsızlık yanlısı taleplerle ilgili anlaşmazlık nedeniyle aleyhte oy kullandı.

İSPANYA'DA hükümetin haftalık çalışma saatini 40'tan 37,5 saate indirilmesini öngören yasa tasarısı Meclis'te yapılan oylamada reddedildi.

İspanya'da azınlıkta olan sol koalisyon hükümetinin haftalık çalışma süresini 40 saatten 37,5 saate düşürmeyi amaçlayan yasa teklifinin, Meclis'te 170 lehte ve 178 aleyhte oyla reddedildiği bildirildi.

Muhalefetteki muhafazakar Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox ve Junts partilerinin karşı oy kullandığı kaydedildi. Junts partisinin azınlık hükümetine genellikle dışarıdan destek verdiği, ancak Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerle ilgili bazı taleplerinde hükümetle yürütülen görüşmelerden istenilen sonucun alamadığı ve bu nedenle aleyhte oy verdiği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, yasa teklifini daha da iyileştirip Bakanlar Kurulu onayından sonra tekrar Meclis'e sunacaklarını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
