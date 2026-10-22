IRGC, Basra Körfezi'nde 4 gemiyi vurduğunu, 3 geminin mayınla alev aldığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - İran ile ABD arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı'nda yeniden tırmanırken, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Basra Körfezi'nde petrol transferinde yer alan dört gemiyi vurduğunu, üç geminin ise Hürmüz Boğazı yakınlarında mayınlara çarparak alev aldığını açıkladı. IRGC, Washington'ın gemileri "mayınlı su yollarından yasa dışı şekilde geçmeye" teşvik etmeyi sürdürmesi halinde çatışmayı bölgedeki ABD üslerine kadar genişletecekleri tehdidinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran yönetimini işaret ederek "Onları devireceğiz" dedi.

İran ile ABD arasındaki savaşta Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim, ticari gemilerin hedef olduğu yeni saldırılar ve karşılıklı askeri tehditlerle yükseldi. IRGC, donanmasının Basra Körfezi'nde petrol transferinde bulunan dört gemiyi vurduğunu açıkladı. İran tarafı, üç geminin daha Hürmüz Boğazı yakınlarındaki mayınlara çarptıktan sonra alev aldığını bildirdi.

IRGC ayrıca ABD'yi, gemileri İran'ın mayınlı olduğunu belirttiği sulardan geçmeye teşvik etmekle suçladı. Washington'ın bunu sürdürmesi halinde çatışmanın "bölgedeki ABD üslerine" genişletileceği uyarısında bulundu.

TRUMP: ONLAR I DEV İR ECEĞ İ Z

ABD Başkanı Trump da gelişmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın mevcut durumda ağır şekilde zayıflatıldığını ileri sürde. Yönetimin ayakta kaldığı sürece yeniden toparlanabileceğini söyleyen Trump, "Onlar sakatlandı. Dizlerinin üzerindeler. Ancak bu rejim hayatta kaldığı sürece yeniden toparlanacaktır" ifadelerini kullandı.

İran'daki mevcut yönetimin devrilmesi gerektiğini savunan Trump, "Bunun bittiğini garanti etmenin tek bir yolu var. O da bu rejimi devirmek... Onları devireceğiz" dedi.

Bölgedeki gerilim petrol fiyatlarına da yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3'ten fazla yükselerek 112,55 dolara çıkarken mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: ANKA