Haberler

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 563'e yükseldi

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 563'e yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 563'e yükseldi. Ülke genelinde 660 protesto gösterisi düzenlendi ve çok sayıda kişi yaralandı ile gözaltına alındı.

İRAN'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 563'e ulaştığı bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda 6 bin 563 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 31 eyaletteki 203 şehre yayılan 660 protesto gösterisinde, 11 bin 21 kişinin yaralandığı ve 49 bin 70 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği ödemelerin tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler

Sele teslim olan kentimizden korkutan görüntüler
Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

Emre'ye 90+2 şoku! Galibiyet nedir resmen unuttu
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş

Trump'ın seçimi yangını körükledi! Altın ve gümüşte büyük çöküş
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler

Sele teslim olan kentimizden korkutan görüntüler
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım