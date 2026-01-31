İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 563'e yükseldi
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 563'e yükseldi. Ülke genelinde 660 protesto gösterisi düzenlendi ve çok sayıda kişi yaralandı ile gözaltına alındı.
İRAN'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 563'e ulaştığı bildirildi.
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda 6 bin 563 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 31 eyaletteki 203 şehre yayılan 660 protesto gösterisinde, 11 bin 21 kişinin yaralandığı ve 49 bin 70 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
