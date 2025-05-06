Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eline bir mikrofon alan kendini gazeteci sanıyor

Erdoğan "Müsaade etmeyiz" diyerek noktayı koydu: Duruşumuz net
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa giderim

"Erdoğan çağırırsa giderim"

İran'da Limanda Patlama: Kıvılcımdan Yangın Çıktı

İran'da Limanda Patlama: Kıvılcımdan Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlamanın, forkliftten sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı açıklandı. İran Kızılayı Başkanı, konteynerlerin düzensiz yerleştirildiğini ve güvenlik ihmalinin yaşandığını belirtti.

İRAN'ın Bender Abbas kentindeki limanda 26 Nisan'da patlamaya neden olan yangının forkliftten sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı bildirildi.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Hürmüzgan eyaletinin Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda yaşanan patlamanın kaynağını açıkladı. Kolivend, limandaki konteynerlerin standart dışı bir şekilde yerleştirildiğini ve gıda maddeleri ile kimyasal maddelerin yan yana tutulduğunu belirterek, "İlk tespitler olayın dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklandığı, güvenlik ve mesleki ilkelere uyulmadığı yönünde" dedi.

Kolivend, yangının çıkış nedenine ilişkin, "Şehid Recai Limanı'ndaki yangın, bir forkliftten çıkan kıvılcımla başladı. Orada bir itfaiye aracı olsaydı bu yangını ve yayılmasını kolayca önleyebilirdi" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.