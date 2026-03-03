Irak, dünyanın ikinci büyük petrol sahasında üretimi durdurdu

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar dünyayı alt üst etti. Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentine saldırılar düzenleyen ABD ve İsrail'e İran'ın yanıtı ise sert oldu.

İsrail'e ve bölgede ülkelerindeki ABD üslerine saldırılar düzenleyen İran, Hürmüz Boğazı'nı da kapatarak petrol ticaretini adeta kilitledi.

DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK PETROL SAHASINDA ÜRETİM DURDU

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol üretimini alt üst etti. Dünyanın ikinci büyük petrol sahası olarak bilinen ve Irak'ta bulunan Rumaila sahasında üretim ve pompalama durduruldu.

Irak Petrol Bakanlığı'na bağlı Basra Petrol Şirketi tarafında yapılan açıklamada kararın gerekçesi olarak uluslararası siyasi gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının deniz taşımacılığını aksatması gösterildi.

İNGİLİZ ŞİRKET DE ÜRETİMİ DURDURMUŞTU

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Şeyhan sahasını işleten İngiliz Gulf Keystone, artan saldırılar nedeniyle petrol üretimini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Kararın güvenlik amacıyla alındığı belirtilirken, sahalarda herhangi bir fiziksel hasar olmadığı vurgulanmıştı.