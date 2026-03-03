Haberler

Irak, dünyanın ikinci büyük petrol sahasında üretimi durdurdu

Irak, dünyanın ikinci büyük petrol sahasında üretimi durdurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Petrol Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle Rumaila sahasında üretim ve pompalamanın bugün itibarıyla durdurulduğunu açıkladı. Rumaila dünyanın ikinci büyük petrol sahası olarak biliniyor.

  • Irak'taki Rumaila petrol sahasında üretim ve pompalama durduruldu.
  • Hürmüz Boğazı'nın kapanması deniz taşımacılığını aksattı.
  • İngiliz Gulf Keystone şirketi IKBY'deki Şeyhan sahasında petrol üretimini geçici olarak durdurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar dünyayı alt üst etti. Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentine saldırılar düzenleyen ABD ve İsrail'e İran'ın yanıtı ise sert oldu.

İsrail'e ve bölgede ülkelerindeki ABD üslerine saldırılar düzenleyen İran, Hürmüz Boğazı'nı da kapatarak petrol ticaretini adeta kilitledi.

DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK PETROL SAHASINDA ÜRETİM DURDU

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol üretimini alt üst etti. Dünyanın ikinci büyük petrol sahası olarak bilinen ve Irak'ta bulunan Rumaila sahasında üretim ve pompalama durduruldu.

Irak Petrol Bakanlığı'na bağlı Basra Petrol Şirketi tarafında yapılan açıklamada kararın gerekçesi olarak uluslararası siyasi gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının deniz taşımacılığını aksatması gösterildi.

İNGİLİZ ŞİRKET DE ÜRETİMİ DURDURMUŞTU

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Şeyhan sahasını işleten İngiliz Gulf Keystone, artan saldırılar nedeniyle petrol üretimini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Kararın güvenlik amacıyla alındığı belirtilirken, sahalarda herhangi bir fiziksel hasar olmadığı vurgulanmıştı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan çok önemli açıklama
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı