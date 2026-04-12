IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları 13 Nisan'da Washington'da Başlıyor

(ANKARA) - Küresel ekonomi, finansal istikrar ve yoksullukla mücadele başlıklarının ele alınacağı IMF ve Dünya Bankası 2026 Bahar Toplantıları, 13-18 Nisan tarihlerinde Washington DC'de düzenlenecek.

Küresel ekonomi, finansal istikrar ve yoksullukla mücadele başlıklarının ele alınacağı toplantılar, merkez bankası başkanları, maliye ve kalkınma bakanları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenleri bir araya getirecek.

Toplantılarda, küresel ekonominin görünümü, büyüme beklentileri ve finansal istikrara ilişkin gelişmelerin yanı sıra yoksulluğun azaltılmasına yönelik politikalar ele alınacak.

IMF ve Dünya Bankası'nın her yıl düzenlediği bahar ve yıllık toplantılar, ekonomik politika oluşturma açısından uluslararası düzeyde önemli bir tartışma platformu olarak öne çıkıyor.

2026 Bahar Toplantıları, IMF ve Dünya Bankası Grubu'nun Washington DC'deki genel merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA