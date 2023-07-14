İdlib'deki Siviller Sıcak Hava Dalgalarıyla Mücadele Ediyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde yerinden edilen siviller, aşırı sıcaklar nedeniyle zor durumda. Çadır kentlerde termometreler 47 dereceyi gösterirken, aileler çocuklarını serinletmek için sularla uğraşıyor. Kronik hastalığı olan çocuklar ve yaşlılar ise daha fazla risk altında.

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU- Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Suriye ordusu ve destekçilerinin zorla yerinden ettiği sivillerin yaşadığı derme çatma çadırlarda termometreler 47 dereceyi görürken, aileler çocuklarını hastalanmamaları için sularla serinletiyor.

Son günlerde bölgede etkili olan sıcak hava dalgaları, Suriye'de hayatı olumsuz etkiliyor.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ili ve çevresinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadır kentlerde ise aşırı sıcaklar nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

Yüzbinlerce sivilin yaşadığı derme çatma çadırlarda termometredeki sıcaklık seviyesi dün 47 dereceyi gördü.

Yerel yetkililer, bölge halkını sıcak havalarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Altyapı ve elektriğin olmadığı çadırlarda yaşayan aileler ise sıcaklara karşı kendilerini korumakta zorlanıyor.

Aileler çocuklarını plastik leğenlere doldurdukları sularla serinletmeye çalışırken, yetişkinler ve yaşlılar da üzerlerine su dökerek serinliyor.

Aşırı nem ve bunaltıcı sıcaklar yüzünden kronik hastalığı olan çocukların durumu ailelerini endişelendirirken, bazı çocuklarda da deri ve ishal hastalıkları görülmeye başladı.

"Sıcak havalarla güçlükle mücadele ediyoruz"

İdlib'in kuzeyinde Zerdana köyündeki Nur Kampı'nda yaşayan Halid Hamdi, AA muhabirine, aşırı sıcakların çocuklar ve yaşlıları daha fazla etkilediğini söyledi.

Plastik leğeni su ile doldurup çocuklarını içine oturttuğunu belirten Hamdi, "Yaşlılar ise suyla ıslattıkları kıyafetleri giyerek serinlemeye çalışıyor. Ayrıca çocuklar ishal gibi birçok hastalıkla boğuşuyor." dedi.

Muhammed Halebi de kamptaki sivillerin hayatta kalmak için mücadele ettiğini ifade etti.

Çadırlarda vantilatör veya serinletici aletlerinin bulunmadığına dikkati çeken Halebi, "Aşırı sıcak havalarla güçlükle mücadele ediyoruz. Çocukların hasta olmaması için onları depoladığımız sularla serinletilmeye çalışılıyoruz." ifadesini kullandı.

Halebi, "Aracın radyatör pervanesini vantilatöre çevirdim ancak bu da yeterli bir çözüm olmadı. Burada temel ihtiyaçları karşılamakta bile zorlanıyoruz." şeklinde konuştu.