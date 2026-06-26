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Güney Kore'ye ait 8 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Güney Kore'ye ait 8 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
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Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılmasının ardından Güney Kore bağlantılı 8 geminin daha boğazdan güvenli şekilde geçtiği, mahsur kalan gemi sayısının 5'e düştüğü bildirildi.

HÜRMÜZ Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılmasının ardından Güney Kore bağlantılı 8 geminin daha boğazdan geçtiği bildirildi.

Güney Kore basını, Denizcilik Bakanlığı yetkililerinin, Hürmüz Boğazı'ndaki Güney Kore bağlantılı gemilerin durumuna ilişkin açıklamasını yayımladı. Açıklamada, ABD-İsrail'in şubattaki saldırılarının ardından kapanan Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 26 gemiden 13'ünün dün çıkış yapmasının ardından, 8'inin daha bugün güvenli şekilde boğazdan ayrıldığı belirtildi. Son geçişlerle boğazda bekleyen Güney Kore bağlantılı gemi sayısının 5'e düştüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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