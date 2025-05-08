Hindistan-Pakistan çatışması nedeniyle dünya nükleer savaşın eşiğinde

Hindistan ile Pakistan arasında on yıllardır süren Keşmir gerilimi, bu kez silahlı çatışmaya dönüştü. Hindistan ordusunun Pakistan sınırları içerisindeki hedeflere düzenlediği füze saldırılarında cami ve medreselerin de hedef alındığı, olayda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tırmanan gerilimde en çok merak edilen konu ise her ikisi de nükleer silaha sahip olan Pakistan ve Hindistan'ın bu silahları birbirlerine karşı kullanıp kullanmayacağı.

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Ülger, Hindistan ile Pakistan arasındaki tarihi çatışmaları ve günümüzdeki bölgesel dengeleri yorumlarken, Türkiye'nin bu tabloda oynayabileceği role de dikkat çekti.

Sunucu Abdurrahman Yazıcı konuğuna "Birbirlerine karşı nükleer silah kullanırlar mı?" sorusunu yöneltti. Nükleer silah kullanmanın adeta intihar anlamına geleceğeini belirten Prof. Dr. Ülger,

Kolay değil çünkü nükleerde ilk saldırıyı kim yaparsa yapsın karşı tarafın ikinci vuruş yeteneği yani cevap verme durumu söz konusu. Onun için aslında nükleer güç kullanmaya karar verdiğinizde intihar etmeye karar vermiş olursunuz. Karşı tarafa verdiğiniz zararın çok daha fazlasıyla karşı karşıya kalma ihtimaliniz var. Onun için gerilim bir süre tırmanacak daha sonra bir uzlaşı noktasına doğru gidecek. Şu an itibariyle İndus Suları Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı. O noktada tekrar bir uzlaşı sağlanacağını düşünüyorum.

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