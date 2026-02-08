Hindistan'daki Kömür Madeni Patlamasında Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi
Hindistan'ın Meghalaya eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada ölü sayısı 27'ye ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Patlamanın yasa dışı bir maden faaliyetinde yaşandığı belirtiliyor.
Hindistan'ın Jaintia Hills bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen patlamanın ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini açıkladı. Meghalaya Eyalet Başbakanı Conrad Sangma, patlamanın yasa dışı faaliyet gösteren madende yaşandığını kaydederek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya