Haberler

Hindistan'daki Kömür Madeni Patlamasında Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi

Hindistan'daki Kömür Madeni Patlamasında Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Meghalaya eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada ölü sayısı 27'ye ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Patlamanın yasa dışı bir maden faaliyetinde yaşandığı belirtiliyor.

HİNDİSTAN'ın Meghalaya eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Hindistan'ın Jaintia Hills bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen patlamanın ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini açıkladı. Meghalaya Eyalet Başbakanı Conrad Sangma, patlamanın yasa dışı faaliyet gösteren madende yaşandığını kaydederek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! Çalışanlar tutuklandı
Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı: O para nereden geldi sorgulamalısınız

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı