Hindistan'da bulunan Netaji Subhash Chandra Bose Uluslararası Havaalanı'nın içerisinde yangın çıktı. Yangın yolcular arasında korku ve paniğe neden olurken, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle havaalanı tahliye edilirken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

- Hindistan'da havaalanında korkutan yangın

YENİ DELHİ - Hindistan'da bulunan Netaji Subhash Chandra Bose Uluslararası Havaalanı'nın içerisinde yangın çıktı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yer alan Kalküta'da bulunan Netaji Subhash Chandra Bose Uluslararası Havaalanı'nın kontuarında yangın çıktı. Yangın yolcular arasında korku ve paniğe neden olurken, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle havaalanı tahliye edilirken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililer, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını ifade ederek, yangının söndürülmesinin ardından check-in işlemlerinin kısa süre sonra yeniden başladığını açıkladı.