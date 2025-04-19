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Fransız Alpleri'nde Çığ Düşmesi: 1 ölü

Fransız Alpleri'nde Çığ Düşmesi: 1 ölü
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Fransa'nın Savoie bölgesindeki bir kayak merkezinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 27 yaşındaki bir İngiliz hayatını kaybetti. Olayın ardından savcılık soruşturma başlattı.

FRANSIZ Alpleri'ndeki bir kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'nın güneybatısındaki Savoie bölgesinde yer alan kayak merkezine çığ düşmesi sonucu 27 yaşındaki bir İngiliz yaşamını yitirdi. Yerel savcının aktardığına göre olay, 17 Nisan Perşembe günü yerel saatlerle 10.00 civarında meydana geldi. Bölgede kayak yaparken çığın altında kalan kişinin, yaklaşık 15 metre sürüklendiği kaydedildi. Olaydan sonra kalbi duran kişinin, polis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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