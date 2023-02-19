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Fransa'nın Adıyaman'da kurduğu sahra hastanesi faaliyetlerine devam ediyor

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Fransız Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün Adıyaman'da kurduğu 1000 metrekarelik sahra hastanesi, faaliyetlerine devam ediyor.

Fransız Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün Adıyaman'da kurduğu 1000 metrekarelik sahra hastanesi, faaliyetlerine devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye desteği sürdüren Fransa'nın, Adıyaman'da kurduğu 1000 metrekarelik sahra hastanesi, 12 Şubat'tan bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Fransız Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Hızlı Tıbbi Müdahale Sivil Güvenlik Unsuru ESCRIM, diğer bir ifadeyle Fransa'nın Adıyaman'da kurduğu 1000 metrekarelik tam teşekküllü sahra hastanesi 12 Şubat'tan bu yana faaliyette' denildi. Yayınlanan videoda, sahra hastanesinin içindeki ekipmanlar ve sağlık çalışanları görüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Kahramanmaraş Adıyaman Fransa Dünya Güncel Haberler

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