Fransa'da bütçe oylaması yarın yapılacak

FRANSA'da bütçe oylamasının yarın Ulusal Meclis'te yapılacağı bildirildi.

Ulusal Meclis'in en büyük ikinci solcu partisi Sosyalist Parti (PS) lideri Olivier Faure, Fransa basınına yaptığı açıklamada, yarın hükümetin sosyal güvenlik bütçesini onaylayacaklarını duyurdu. Hükümetin 2026 bütçe tasarısını yapılan değişikliklerin ardından 'oylanabilir' olduğunu belirten Faure, ülkenin uzun süre bütçesiz kalmasının ciddi sorunlarına neden olabileceğini söyledi.