Filipinlerde tekne alabora oldu: en az 25 ölü

Filipinler'de bir teknenin alabora olması sonucu en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Filipinler'in Rizal eyaletine bağlı Binangonan kasabasındaki gölde kıyıya yaklaşık 45 metre uzaklıkta tekne faciası yaşandı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre tekne, şiddetli rüzgarlar nedeniyle yolcuların panikleyip bir tarafa yığılması nedeniyle alabora oldu. Filipinler Sahil Güvenliği ekiplerinin başlattığı arama kurtarma operasyonunda en az 25 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 40 kişinin ise kurtarıldığı öğrenildi. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Öte yandan dün Filipinler'in kuzeyini etkisi altına alan Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymasında 7 kişi hayatını kaybetmişti. Tayfunun etkisini azaltmasının ardından bazı bölgelerde feribot ve tekne seferleri yeniden başlatılmıştı.